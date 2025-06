Lumache killer cosa sappiamo del parassita che uccide i cani Rischio contagio anche nell’uomo

L'Australia è in allarme per la diffusione della "lumaca killer", un parassita chiamato Angiostrongylus cantonensis, che sta colpendo i cani e potrebbe rappresentare una minaccia anche per gli esseri umani. Questa minaccia silenziosa, favorita dalle condizioni di forte umidità, aumenta di pari passo con i casi di infezione, rendendo fondamentale conoscere i rischi e le precauzioni da adottare. Ma cosa sappiamo davvero di questa minaccia nascosta?

Nuovo allarme in arrivo dall’Australia: la tanto temuta “ lumaca killer ”, chiamata anche malattia del verme polmonare del ratto. Si tratta di un pericoloso parassita (Angiostrongylus cantonensis è il nome scientifico) che si sta diffondendo tra i cani e che, secondo gli esperti, potrebbe essere trasmesso anche agli umani. Si trova perlopiù nelle zone colpite da forti piogge. La malattia è rara, ma i casi sono in aumento e può diventare anche mortale: i sintomi sono spesso fatali o causano conseguenze neurologiche permanenti. Negli uomini, può causare la meningite. La conferma arriva dall’ Università di Sidney: tra il 2020 e il 2024 sono stati registrati 93 casi, ma i ricercatori avvertono: “È solo la punta dell’iceberg ”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Lumache killer, cosa sappiamo del parassita che uccide i cani. Rischio contagio anche nell’uomo

