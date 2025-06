Traffico Roma del 24-06-2025 ore 18 | 30

Buon pomeriggio a tutti gli automobilisti romani e laziali! Oggi, 24 giugno 2025 alle ore 18:30, si registrano importanti variazioni nel traffico. A causa di lavori programmati, il tratto della strada a scorrimento veloce Sora-Atina-Cassino rimarrà chiuso fino al 30 settembre, con deviazioni sulla provinciale 259. A Roma, rallentamenti si segnalano sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra Roma Fiumicino e La Romanina. Restate aggiornati per viaggi più sicuri e senza sorprese.

