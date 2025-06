Napoli Basket coach Magro e gli obiettivi stagionali | Partiamo da una salvezza tranquilla ma non ci poniamo limiti

Il Napoli Basket si prepara a scrivere una nuova entusiasmante pagina della sua storia, con coach Magro in prima linea. A bordo della Msc Magnifica, il tecnico ha condiviso la sua visione ambiziosa: partire da una salvezza sicura per poi puntare sempre più in alto, senza porsi limiti. La sfida è aperta e l’entusiasmo palpabile: il futuro partenopeo del basket promette emozioni e grandi traguardi.

A margine della presentazione del nuovo progetto sportivo del Napoli Basket a bordo della Msc Magnifica, coach Alessandro Magro ha parlato della sua scelta di approdare all'ombra del Vesuvio e degli obiettivi stagionali della squadra partenopea.

Alessandro Magro è il nuovo coach del Napoli basket - Alessandro Magro, nato a Castelfiorentino nel 1982, è il nuovo volto che guiderà il Napoli Basket verso nuove vittorie.

