Calciomercato Como i lombardi non si fermano qui! Nel mirino anche quel grande giocatore

Il calciomercato del Como non si ferma mai: tra trattative avviate e sguardi rivolti a grandi nomi, i lombardi sono pronti a sorprendere. Con Addai nel mirino e un’intensa negoziazione per Jesùs Rodriguez, l’ambizione di rafforzarsi e puntare in alto è più forte che mai. Il mercato estivo si preannuncia ricco di colpi e sorprese, e il Como si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi.

Calciomercato Como: occhi su Addai e trattativa in corso per Jesùs Rodriguez. Le novità in casa lombarda Il Calciomercato Como inizia a prendere forma con movimenti interessanti sul fronte offensivo. La società lariana, alla sua seconda presenza in Serie A, è attivissima nel sondare giovani talenti di prospettiva per costruire una rosa competitiva, ambiziosa e .

Calciomercato Como, Ikoné vicino al riscatto da parte dei lombardi. Spuntano fuori le cifre dell'affare - Il Calciomercato Como si avvicina alla tanto attesa firma per il riscatto di Ikoné dalla Fiorentina. Con una cifra di circa 8 milioni di euro, i lombardi puntano a confermare l'attaccante francese, mantenendo il suo talento in squadra e consolidando le speranze di una stagione di successo.

Como Cagliari, i lariani non si fermano più: striscia da record e un precedente che fa rumore - Cagliari; Serie A | Como-Cagliari 3-1: eterna sofferenza per i soliti rossoblù; Serie A, Como 1907: non solo la porta, si pensa anche all'attacco. E' fatta per un giovane talento in arrivo dalla Spagna.

Calciomercato Como, pronti altri 100 milioni per l'estate. I lombardi vogliono fare le cose in grande! - Calciomercato Como: il progetto ambizioso dei lariani tra colpi milionari e sogni europei Il calciomercato Como è diventato uno dei protagonisti più sorprendenti dell'estate italiana.

Calciomercato Como, secondo colpo in arrivo? Vecino fortemente nel mirino dei lombardi - Fortemente nel mirino il centrocampista Vecino Il calciomercato Como guarda con attenzione al mercato e in particolare a profili di e ...