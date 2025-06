Pendolarismo studentesco Sospiri | Misura finanziata anche per il 2025-2026 sconto sugli abbonamenti garantito

Buone notizie per gli studenti abruzzesi: il Consiglio regionale ha confermato il finanziamento per il pendolarismo studentesco anche nel biennio 2025-2026. Grazie a questa misura, gli studenti delle zone svantaggiate potranno continuare a beneficiare di sconti sugli abbonamenti, rendendo più accessibile il percorso verso la scuola. Un passo importante per garantire un’istruzione senza barriere e favorire l’inclusione territoriale.

Il consiglio regionale dell’Abruzzo ha rifinanziato la legge sul pendolarismo studentesco nelle aree svantaggiate anche per il prossimo anno scolastico 2025-2026. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, al termine dell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Pendolarismo studentesco, Sospiri: "Misura finanziata anche per il 2025-2026, sconto sugli abbonamenti garantito"

