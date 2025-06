Prende la moglie a coltellate poi le butta l' acido sul viso chiesti 12 anni di condanna per il marito

Un gesto di crudeltà che ha sconvolto una comunità: un marito, armato di un coltello e di un acido misterioso, ha aggredito la moglie durante la notte, lasciandola gravemente ferita. Dopo un processo, è stato condannato a 12 anni di reclusione, ma i segni di questa violenza rimangono indelebili. Questa tragica vicenda solleva ancora una volta il tema della violenza domestica e della necessità di interventi tempestivi e concreti.

FABRIANO – Di notte, con una copia delle chiavi di casa che si era tenuto, era riuscito ad entrare nell'abitazione della moglie che in quel momento si trovava in bagno. Con un coltello l'aveva ferita con più fendenti gettandole sul viso una sostanza acida mai bene identificata. Per quel liquido.