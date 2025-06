Urso | Conou eccellenza green economy in Italia 99% oli lubrificanti è rigenerato

Il Conou si distingue come un’eccellenza italiana della green economy, trasformando rifiuti in risorse strategiche con un’efficienza quasi unica al mondo. Con il 99% degli oli lubrificanti rigenerati nel nostro Paese, l’Italia si pone come modello di sostenibilità e innovazione. Un esempio virtuoso che dimostra come la gestione intelligente dei rifiuti possa contribuire a un futuro più verde e responsabile, consolidando il nostro ruolo a livello internazionale.

(Adnkronos) – Il Conou è una "eccellenza della green economy italiana" e "rappresenta un modello all'avanguardia a livello internazionale per la sua capacità di trasformare rifiuti in risorse strategiche. In Europa, solo il 60% degli oli lubrificanti usati viene rigenerato, mentre in Italia questa quota raggiunge quasi il 99%. Il dato sottolinea l'efficienza e l'efficacia .

