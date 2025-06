Il Planetario di Caserta assume laureati e diplomati

Se sei appassionato di astronomia e desideri contribuire a divulgare la scienza in un contesto innovativo, questa è la tua occasione! Il Planetario di Caserta apre le porte a laureati e diplomati pronti a portare entusiasmo e competenza tra le stelle. Non perdere il termine: giovedì 10 luglio alle ore 12 scade il bando per il reclutamento 2025 di personale educativo scientifico. Candidati ora e fai parte di un progetto che ispira il futuro!

Scadrà giovedì 10 luglio alle ore 12 la possibilità di candidarsi per il reclutamento 2025 di personale educativo scientifico per il Planetario di Caserta. L’avviso pubblico punta a reclutare per titoli 10 candidati, 5 laureati triennali e 5 diplomati liceo scientifico scienze applicate che. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Il Planetario di Caserta assume laureati e diplomati

