Finti messaggi dalle ASL del Lazio | allarme truffa

Attenzione, cittadini del Lazio! Recenti segnalazioni da Salute Lazio avvertono di messaggi fraudolenti che fingono di provenire dalle Asl, invitandoti a chiamare un numero sospetto per comunicazioni importanti. Questa è una trappola tesa a sottrarre dati o denaro. Restate vigili e diffidate da richieste strane o inattese: la sicurezza dei vostri dati è fondamentale.

Finti messaggi dalle Asl del Lazio, occhio alla truffa. La segnalazione arriva direttamente da Salute Lazio. "In queste ore stanno arrivando segnalazioni relative all'invio di messaggi che invitano a chiamare il CUP per comunicazioni importanti. Si tratta di un tentativo di truffa, il numero.

In questa notizia si parla di: lazio - messaggi - truffa - finti

