Latina ladri in fuga lanciano buste schermate dall’auto | fermati 4 cileni senza permesso di soggiorno

A Latina, un rocambolesco tentativo di fuga si trasforma in un impegno delle forze dell’ordine: quattro cittadini cileni senza permesso di soggiorno, fermati mentre cercavano di scappare verso Roma. Durante l'inseguimento, hanno lanciato buste schermate dall'auto, ma nulla è sfuggito alla vigilanza della Polizia. Un episodio che coinvolge coraggio e determinazione, dimostrando ancora una volta l'efficacia delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza e legalità.

Quattro cittadini cileni fermati per furto a Latina. Tentavano la fuga verso Roma, ma sono stati intercettati dalla Polizia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Latina, ladri in fuga lanciano buste schermate dall’auto: fermati 4 cileni senza permesso di soggiorno

