Nuovo bollettino per le opere edili | la Camera di commercio alla ricerca di nuovi futuri informatori

Bergamo. È ora disponibile con i prezzi rilevati alla data 15 aprile il nuovo bollettino “Prezzi informativi delle opere edili”, la pubblicazione semestrale della Camera di commercio di Bergamo che da anni rappresenta un punto di riferimento per tutto il settore edilizio locale. La nuova edizione può essere acquistata online in formato digitale, ma su richiesta può essere ordinata la stampa cartacea rilegata a spirale. Rispetto all’edizione precedente, si evidenzia un incremento medio dei prezzi pari all’1,6% su base annua e dello 0,6% su base semestrale, ossia da novembre 2024. Perché diventare informatori Come sempre, la pubblicazione nasce grazie al contributo delle imprese che segnalano i prezzi effettivamente praticati nel proprio ambito di attività. 🔗 Leggi su Bergamonews.it