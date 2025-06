Perché si dice che una mela al giorno toglie il medico di torno? La verità è abbastanza vicina al detto

Perché si dice che una mela al giorno toglie il medico di torno? Questa celebre espressione, nata da un proverbio gallese del 1866, suggerisce che un semplice gesto quotidiano possa contribuire a mantenere la salute. Ma quanto c'è di vero in questa affermazione? Le mele contengono nutrienti e composti bioattivi che le rendono un alleato prezioso per il nostro benessere, e ora scopriremo come possono davvero aiutare a vivere meglio.

La celebre espressione “ una mela al giorno toglie il medico di torno ” affonda le sue radici in un proverbio gallese del 1866: “ Eat an apple on going to bed and you’ll keep the doctor from earning his bread ” (ovvero, Mangia una mela prima di andare a letto e impedirai al dottore di guadagnarsi il pane). Ma questa massima popolare ha davvero un fondamento scientifico? Le mele contengono una serie di nutrienti e composti bioattivi che le rendono particolarmente interessanti per la salute. Tra questi spiccano i flavanoli, noti per il loro effetto positivo sul peso corporeo e sul rischio cardiovascolare, e diversi polifenoli come le antocianine, che conferiscono il colore rosso alla buccia e sono associati a un miglioramento della salute cardiaca. 🔗 Leggi su Cultweb.it