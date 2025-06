Atletica Doualla e Succo le stelle più luminose al via dei Campionati Italiani Allievi di Rieti

Fari puntati in Rieti, dove i giovani talenti come Kelly Doualla, Alessia Succo e Margherita Castellani si preparano a scrivere pagine memorabili ai Campionati Italiani Allievi. Un evento che promette spettacolo e emozioni, testimoniando la forza di una nuova generazione di atleti italiani. La competizione si annuncia un punto di svolta per il futuro dell’atletica tricolore, lasciando il pubblico entusiasta di seguire le imprese di questi promettenti giovani.

Kelly Doualla, Alessia Succo e Margherita Castellani sono alcuni dei nomi più attesi in vista dei Campionati Italiani Allievi 2025, in programma allo stadio Guidobaldi di Rieti da sabato 28 a domenica 29 giugno. La rassegna tricolore U18 si preannuncia estremamente interessante e potenzialmente spettacolare, grazie ai migliori esponenti di una generazione (anni 2008-2009) molto promettente per il futuro dell'atletica italiana. Fari puntati in primis sulla quindicenne Doualla, nuova stella emergente della velocità azzurra capace di correre in stagione un impressionante 7.19 nei 60 indoor ed il recente 11.

