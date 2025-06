Abk P2.4 Pro Full | la prova della e-mtb full-suspension da enduro

Scopri l’ebrezza dell’enduro con la ABK P24 Pro Full, la bici che unisce artigianalità e tecnologia avanzata. Telaio in alluminio, motore Polini E-P3+ MX da 90 Nm e batteria da 880 Wh garantiscono potenza, autonomia e affidabilità. Perfetta per gli appassionati di downhill e enduro che desiderano affrontare ogni sfida senza compromessi. Preparati a conquistare nuovi sentieri e vivere un’esperienza unica su due ruote.

Telaio artigianale in alluminio, motore Polini E-P3+ MX da 90 Nm e batteria da 880 Wh per un’autonomia di lunga durata: la Abk P2.4 Pro Full combina potenza, precisione e resistenza per affrontare senza compromessi enduro e downhill. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Abk P2.4 Pro Full: la prova della e-mtb full-suspension da enduro

