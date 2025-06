Chi c' è davvero dietro l' attentato contro la chiesa di Damasco Nuovo incubo in Medio Oriente?

Un nuovo orrore scuote il Medio Oriente: dietro l’attentato di Damasco non c’è l’ISIS, ma un misterioso gruppo jihadista chiamato Saraya Ansar al-Sunna. Questa organizzazione ha rivendicato l’attacco kamikaze che ha devastato la chiesa greco-ortodossa di Sant’Elia, uccidendo almeno 25 innocenti. Chi sono realmente questi estremisti e quali minacce si celano dietro questa violenza? Scopriamolo insieme in un’analisi approfondita delle nuove tensioni che rischiano di destabilizzare l’intera regione.

Non l'Isis, come aveva inizialmente indicato il governo siriano, ma un "misterioso gruppo jihadista", denominato Saraya Ansar al-Sunna ha rivendicato oggi su Telegram l'attacco kamikaze di domenica contro la chiesa greco ortodossa di Sant'Elia a Damasco costato la vita ad almeno 25 persone. Il gruppo, in italiano 'Brigata dei Partigiani dei Sunniti', ha spiegato che si è trattata di una "operazione di martirio" condotta da Mohammad Zayn al-Abidin Abou Othman. Si è trattato, ha aggiunto, di una ritorsione per quelle che ha definito "provocazioni dei Nazareni (cristiani, ndr) di Damasco contro la chiamata a Dio e il popolo di fede".

