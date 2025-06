Questa è davvero brutta Schiaffone pesantissimo di Belen Rodriguez a Stefano De Martino

Capiente, elegante e carica di significato, quella Birkin rossa rappresentava molto più di un semplice accessorio di lusso: era un simbolo di passione e affetto tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. Un gesto che, nel corso del tempo, ha raccontato una storia fatta di emozioni, successi e cambiamenti. Ma cosa si cela dietro a quella foto iconica? Scopriamolo insieme.

Era un’istantanea di lusso e passione quella pubblicata da Belén Rodriguez nel 2014 sul suo profilo Instagram: una Birkin rossa fiammante, simbolo dell’amore che la legava allora a Stefano De Martino. Il dono, ricevuto per il suo trentesimo compleanno, non era solo una delle borse più desiderate al mondo, ma anche il segno tangibile di un legame profondo con il giovane compagno di allora, oggi volto di punta della prima serata Rai. Capiente, lussuosa, desiderata: quella Birkin è stata per anni l’accessorio che meglio raccontava un momento d’oro della vita di Belén. A undici anni di distanza, quell’oggetto del desiderio torna sotto i riflettori, ma per un motivo molto diverso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

