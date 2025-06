Cesa niente canotte e shorts negli uffici comunali | scoppia la polemica sull’ordinanza anti-trasandati

A Cesa, l’ordinanza anti trasandate scatena discussioni: canotte, shorts e infradito vietati negli uffici comunali per garantire un’immagine più decorosa. Ma la misura ha suscitato polemiche tra cittadini e amministratori, divisi tra necessità di decoro e libertà di scelta. La domanda rimane: quanto influisce sull’accessibilità e sulla comodità? Continua a leggere per scoprire come questa decisione sta dividendo la comunità e quali sono le sue implicazioni.

Infradito, canotte e pantaloncini corti banditi dagli uffici comunali. Con l’ordinanza emessa dal Comune di Cesa, in vigore dal 23 giugno al 30 settembre, entra ufficialmente in vigore un codice di abbigliamento estivo per cittadini e cittadine che accedono agli uffici pubblici. L’obiettivo? Garantire un ingresso “decoroso” agli ambienti istituzionali. Cesa, niente canotte e shorts . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Cesa, niente canotte e shorts negli uffici comunali: scoppia la polemica sull’ordinanza “anti-trasandati”

