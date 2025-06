Isola d' Elba | In pensione Maria Antonietta Ienco responsabile del consultorio | Grazie per il tuo impegno

L'Isola d'Elba saluta con affetto e gratitudine Maria Antonietta Ienco, responsabile del consultorio per tanti anni, ora in pensione. La sua dedizione e passione hanno lasciato un'impronta indelebile nel cuore della comunitĂ e dei colleghi. Per celebrare questo importante traguardo, tutti vogliono riconoscere il suo straordinario impegno e il contributo fondamentale che ha offerto. Grazie a Maria Antonietta, il suo esempio continuerĂ a ispirare futuri sviluppi nel settore della salute e dell'assistenza sull'isola.

Maria Antonietta Ienco, responsabile da molti anni dell'unitĂ funzionale Consultorio della zona Elba, è andata in pensione. I colleghi, visto l'importante traguardo, hanno voluto tributarle un bellissimo ricordo: "Grazie al suo straordinario impegno e alla proficua collaborazione con l'educazione. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Isola d'Elba | In pensione Maria Antonietta Ienco, responsabile del consultorio: "Grazie per il tuo impegno"

In questa notizia si parla di: elba - pensione - maria - antonietta

