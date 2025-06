Tra musica live e natura tornano le Notti Magiche a Campo

cornucopia di emozioni tra melodie coinvolgenti e paesaggi incantati. Tre serate all’insegna della magia, dove musica live e natura si fondono per creare ricordi indelebili. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, tra atmosfere suggestive e momenti di pura poesia, che trasformeranno Campo di Brenzone nella cornice perfetta per un’estate indimenticabile. Non lasciatevela sfuggire!

L'8, il 9 e il 10 agosto torna "Notti Magiche a Campo", l'appuntamento che unisce musica e natura in un'esperienza indimenticabile. Nel suggestivo borgo di Campo di Brenzone, situato nel comune di Brenzone sul Garda (Verona), un antico villaggio medievale immerso tra uliveti secolari offre una.

