Il film horror più contorto del 2023 avrà un sequel

Nel 2023, l’horror spagnolo When Evil Lurks del regista argentino Demián Rugna ha fatto scalpore nella comunità horror come uno dei titoli più memorabili dell’anno e tra i migliori film horror da vedere in streaming su Shudder. Secondo quanto riportato da Bloody Disgusting, lo scrittore e regista ha rivelato che l’oscura storia di due fratelli immersi in un incubo demoniaco continuerà in un futuro sequel. Rugna ha parlato brevemente del sequel in occasione di un episodio dello show argentino di streaming “La Broma Infinita”, affermando che “hanno già scritto la seconda parte” e stanno “solo aspettando che arrivino i finanziamenti”. 🔗 Leggi su Nerdpool.it