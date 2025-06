Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-06-2025 ore 18 | 40

Ben tornati a Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio per tenervi sempre aggiornati sulla viabilità locale. Oggi, 24 giugno 2025 alle ore 18:40, segnaliamo un incidente sulla A1 Roma-Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione Roma, con circolazione regolare. Sul tratto urbano Roma-Teramo, la situazione è migliorata, ma permangono alcuni rallentamenti. Restate con noi per ulteriori aggiornamenti sulla viabilità del Lazio.

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura di Tortolì incidente avvenuto in precedenza sulla A1 Roma Napoli tra Ceprano e Frosinone in direzione a Roma la circolazione è regolare ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo risolto anche qui gli incidenti avvenuto in precedenza permangono dei rallentamenti ma per tra tra il bivio per la tangenziale per raccordo anulare in uscita sempre sull'altra turbano code per traffico intenso tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est in direzione centro andiamo là sul Raccordo Anulare in carreggiata in the code per traffico intenso tra Nomentana e Prenestina più avanti code a tratti tra Ardeatina e via del mare a seguire coda e tra Cassia Veientana e Salaria in carreggiata esterna cosa tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana infine sulla si infila sempre per traffico tra Pomezia Castel Romano in direzione raccordo anulare da Gina Pandolfi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio