EA FC 26 Svelata La Lista Delle Nuove Icone Della Modalità Ultimate Team

EA FC 26 sta facendo il suo grande debutto, e le novità sono già all’orizzonte! La modalità Ultimate Team si arricchisce di 12 nuove Icone, tra cui nomi illustri come Zlatan Ibrahimovic e Toni Kroos, pronti a rivoluzionare l’esperienza di gioco. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa emozionante rivelazione e prepariamoci a vivere l’ultima stagione con stile e passione. Restate con noi per tutte le anteprime!

Stando alle indiscrezioni che sono giunte dal web nel roster ufficiale di EA FC 26 ci saranno 12 nuove Icone per la popolare modalità Ultimate Team. I leakers tramite i social media hanno rivelato la lista con tutti i nomi dei giocatori che riceveranno la versione speciale. Tra i giocatori più popolari ed apprezzati ci sono l’ex attaccante della nazionale svedese Zlatan Ibrahimovic, l’ex centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, l’ex attaccante della Roma Francesco Totti, l’ex centrocampista del Barcellona Andres Iniesta. Riceveranno la cara Icona anche illustri difensori che hanno scritto pagine importanti della storia del calcio come l’ex difensore centrale della Juventus e della nazionale italiana Giorgio Chiellini, l’ex terzino del Real Madrid e della nazionale brasiliana Marcelo e l’ex portiere del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Oliver Kahn. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Svelata La Lista Delle Nuove Icone Della Modalità Ultimate Team

