Caranti premiato ad Assisi per la sua video poesia

Il Polesine si distingue ancora una volta, questa volta ad Assisi, dove Caranti ha trionfato premiato per la sua straordinaria video poesia. La quarta edizione del Premio ‘Pensieri Creativi Città di Assisi’ ha celebrato talenti provenienti da tutto il mondo, mettendo in luce l’importanza dell’espressione artistica come strumento di riflessione e cambiamento. Un riconoscimento che conferma come la creatività possa unire, ispirare e far emergere voci uniche e potenti.

Rovigo, 24 giugno 2025 – Il Polesine protagonista in Umbria. Nei giorni scorsi si è tenuta all’Hotel Cenacolo ad Assisi, la quarta edizione del Premio Letterario e Artistico Internazionale ‘Pensieri Creativi Città di Assisi’ presieduto dalla poetessa, scrittrice e presidente Lolita Rinforzi. Un concorso volto a premiare opere di narrativa, poesia e video poesia che esplorano tematiche sociali, culturali, artistiche e umane. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione culturale Pensieri Creativi, ha visto in gara da tutta Italia e dall’estero 750 opere in concorso divise nelle sezioni di poesia, racconto, video poesia e romanzo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caranti premiato ad Assisi per la sua video poesia

In questa notizia si parla di: assisi - poesia - caranti - premiato

Bob Dylan incontra Dante all’Isolotto: poesia e rock alla Bob Dylan’s Week - eventi culturali più attesi del 2025. Un viaggio attraverso le opere di due giganti della letteratura e della musica, che, seppur separati da secoli, parlano della condizione umana con una forza e una lucidità senza tempo.

Caranti premiato ad Assisi per la sua video poesia - Un’opera dedicata alla clownterapia dal titolo ‘Il soffio dell’anima’, che ha partecipato alla quarta edizione del Premio Letterario e Artistico Internazionale ‘Pensieri Creativi Città di Assisi’ ... Come scrive ilrestodelcarlino.it

Stefano Caranti miglior video poeta: premiato al festival internazionale di Istanbul - Il polesano Stefano Caranti è stato premiato all'International Poesie Video Art Festival ad Istanbul (Turchia). Si legge su ilrestodelcarlino.it