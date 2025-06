Vlahovic al Milan spunta un retroscena | Rossoneri costretti a fare questa offerta

Il mercato estivo infiamma il mondo del calcio, e il Milan si fa avanti per Vlahovic con un retroscena sorprendente: i rossoneri sono costretti a fare un’offerta ben precisa per portare il serbo in rossonero. Una mossa dettata da dinamiche di mercato e strategie di mercato che potrebbe cambiare le carte in tavola. Scopriamo insieme cosa c’è dietro questa operazione e quali sono le vere motivazioni di questa scelta.

I rossoneri si sono interessati all’attaccante serbo, ma saranno costretti a fare un certo tipo di offerta: i dettagli sul retroscena di mercato emerso (LaPresse) – SerieANews.com Dusan Vlahovic piace al Milan, che star seriamente ragionando su un’eventuale mossa per portare il serbo in rossonero. L’attaccante è in uscita dalla Juventus, dopo un’esperienza iniziata nel gennaio del 2022 e che non ha mantenuto tutte le aspettative prefissate. In 144 presenze, ha realizzato 57 gol, appena 8 in più di quelli fatti alla Fiorentina, dove aveva disputato quasi 40 gare in meno. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Vlahovic al Milan, spunta un retroscena: “Rossoneri costretti a fare questa offerta”

