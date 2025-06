Messi non corre più come prima ma continua a vedere ciò che gli altri non vedono Faz

Messi non corre più come prima, ma continua a vedere ciò che gli altri non notano. La sua visione del gioco si è affinata, diventando uno strumento di intelligenza e creatività che va oltre la pura fisicità. A 38 anni, il suo talento si è evoluto, dimostrando che il vero campione non si misura solo con sprint e resistenza, ma con la capacità di leggere il gioco e sorprendere anche negli ultimi minuti. E così, Messi si conferma ancora una volta un maestro senza pari nel calcio.

Sappiamo tutti cosa è stato Lionel Messi: un talento irripetibile, un fenomeno capace di riscrivere la storia del calcio con giocate che sembravano appartenere a un’altra dimensione. Ma oggi, a 38 anni, il Messi che calca i campi non è più quello di una volta. Non ha più lo scatto bruciante né la resistenza di quando incantava con la maglia del Barcellona. Eppure, ciò che ha perso in velocità lo ha trasformato in pura intelligenza calcistica. Vede spazi che non esistono, nasconde il pallone come un prestigiatore e incide ancora sul gioco, anche quando sembra statico. Lo si è visto chiaramente martedì sera, nel duello tra il suo Inter Miami e il Palmeiras del giovane Estêvão Willian, soprannominato “Messinho”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Messi non corre più come prima, ma continua a vedere ciò che gli altri non vedono (Faz)

