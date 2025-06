Spitfire contest | torna la gara di street culture e break dance in ricordo di Alessio Lunardini

Lo Spitfire Contest torna per celebrare la passione, l’energia e il talento della street culture, rendendo omaggio ad Alessio "Spitfire" Lunardini, giovane campione di Breaking scomparso troppo presto. La dodicesima edizione si preannuncia imperdibile, con performance mozzafiato e appuntamenti dedicati a skateboard, graffiti e danza urbana. Un’occasione unica per rivivere lo spirito di Alessio e scoprire le nuove stelle della scena. Non mancate!

Lo Spitfire contest è un evento di street culture nato in memoria di Alessio "Spitfire" Lunardini, un giovane ragazzo, una promessa e un campione a livello nazionale di Breaking che è venuto a mancare il 26 maggio 2014, in seguito a un incidente stradale. La dodicesima edizione del contest è.

