Musicisti in erba | 120 allievi per il saggio di fine anno

Un mondo di note e sorrisi ha animato il saggio di fine anno dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa, con 120 giovani talenti pronti a sorprendere. I piccoli musicisti, frutto di un appassionato laboratorio “Musica...”, hanno incarnato entusiasmo e dedizione, regalando emozioni indimenticabili a genitori e insegnanti. Un trionfo di talento che promette un futuro ricco di melodie straordinarie.

Sono stati 120 i bambini della scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Comprensivo “Mattia De Mare” di San Cipriano d’Aversa, a esibirsi nei giorni scorsi in diversi saggi musicale. I piccoli allievi hanno dimostrato un’incredibile preparazione e sicurezza, frutto del laboratorio “Musica. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Musicisti in erba: 120 allievi per il saggio di fine anno

