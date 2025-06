Morti sul lavoro Cub annuncia presidi davanti Prefetture

Ancora troppe vite spezzate sul lavoro: la Cub annuncia presidi nazionali davanti alle Prefetture per chiedere interventi concreti e contrastare questa strage silenziosa. In un momento in cui il governo sembra più concentrato a reprimere lo sciopero che a proteggere i lavoratori, l’indignazione cresce. Mercoledì 9 luglio, cittadini e lavoratori si mobiliteranno per chiedere un cambiamento reale, perché nessuno deve pagare con la vita il prezzo delle inefficienze e delle omissioni di chi dovrebbe tutelare.

"Il governo pensa a riarmare il Paese ma i caduti sono sul lavoro, due solo ieri in Lombardia": lo afferma la Cub annunciando che mercoledì 9 luglio organizzerà dei presidi davanti alle principali Prefetture in tutta Italia "per protestare contro il Governo che non interviene per arrestare questa strage e invece rafforza le misure contro il diritto di sciopero". "A pochi giorni dallo sciopero generale di venerdì 20 giugno, si ripresenta uno dei principali problemi del Paese, che i sindacati denunciano in attesa che siano presi provvedimenti adeguati ad arginare un fenomeno inammissibile per una Nazione che voglia dirsi civile - sottolinea il sindacato di base -. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Morti sul lavoro, Cub annuncia presidi davanti Prefetture

In questa notizia si parla di: lavoro - presidi - davanti - prefetture

Verso il referendum, presidi della Flai Cgil davanti alle prefetture calabresi - Il 26 maggio, dalle 10.30 alle 12, i presidi della Flai Cgil davanti alle prefetture calabresi promuoveranno i temi chiave della campagna referendaria, tra cui lavoro precario, licenziamenti illegittimi, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Personale somministrato Questure e Prefetture: il 23 giugno presidio di Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uiltemp Uil davanti la sede di Adecco a Napoli Lunedì 23 giugno dalle ore 10 di fronte alla sede di Adecco in piazza Bovio la Felsa Cisl, Nidil Cgil e Uilte Vai su Facebook

Questa mattina, davanti alla sede di Adecco, a Torino, (in via Stellone 5) si è svolto il presidio dei sindacati Nidil Cgil, Felsa Cisl e Uiltemp per chiedere il ritiro del ricorso da parte delle agenzie Adecco e Randtdad (che vorrebbero il costo del lavoro totalmente Vai su X

Morti sul lavoro, Cub annuncia presidi davanti Prefetture; Flai Cgil il 26 maggio per i “5 SÌ”: presidi davanti alle Prefetture calabresi per un lavoro più giusto e sicuro; Presidio Cgil davanti alla Prefettura di Firenze: “Stop al caporalato in agricoltura”.

Morti sul lavoro, Cub annuncia presidi davanti Prefetture - "Il governo pensa a riarmare il Paese ma i caduti sono sul lavoro, due solo ieri in Lombardia": lo afferma la Cub annunciando che mercoledì 9 luglio organizzerà dei presidi davanti alle principali Pre ... Si legge su ansa.it

Lavoro e sfruttamento, presidio della Cgil davanti alla Prefettura di Latina - in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno su lavoro, salute e sicurezza, cittadinanza. Scrive ilmessaggero.it