Zalewski dà addio alla Roma | Ho sempre dato tutto!

Nicola Zalewski saluta con cuore e gratitudine la Roma, lasciando un ricordo indelebile nei cuori dei tifosi giallorossi. Dopo aver dato tutto sul campo, il giovane talento polacco si prepara a nuove sfide con l’Inter, ma il suo affetto per i colori romanisti rimarrà sempre vivo. Un addio carico di emozione, che testimonia il valore delle passioni sportive e dei legami che durano nel tempo.

Nicola Zalewski, annunciato come nuovo giocatore dell’Inter, ha salutato i tifosi della Roma ricordando l’affetto che lo legherĂ sempre ai colori giallorossi. IL MESSAGGIO – Nicola Zalewski è ufficialmente un calciatore dell’Inter dopo l’opzione di riscatto attivata dai nerazzurri per 6,5 milioni di euro. Il polacco, nato a Tivoli, ha voluto salutare in maniera affettuosa i suoi vecchi tifosi, riportando alla mente i momenti vissuti insieme: «Ciao Roma, abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest. Sono entrato a Trigoria che ero solo un bambino, sono cresciuto con questi colori addosso, dando sempre tutto me stesso, anche nei momenti difficili». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zalewski dĂ addio alla Roma: «Ho sempre dato tutto!»

In questa notizia si parla di: zalewski - roma - addio - dato

Ranieri furioso dopo Atalanta Roma: «L’arbitro ha dato rigore ed era rigore, dispiace non ci sia linearità di giudizio. Non si può fare una volta sì e l’altra no». Poi abbandona l’intervista - Claudio Ranieri è furioso dopo la sconfitta della Roma contro l'Atalanta. In un'intervista a DAZN, l'allenatore giallorosso ha espresso il suo disappunto per l'assegnazione del rigore, sottolineando la mancanza di linearità nelle decisioni arbitrali.

Comunicato ufficiale di Roma e Inter, Zalewski resta in nerazzurro e dice addio a Trigoria. Nelle casse giallorosse 6,5 milioni di euro. #ASRoma #ForzaRoma #Zalewski Vai su Facebook

Mercato Roma, ufficiale l’addio di Zalewski. Tifosi giallorossi, vi mancherà ?; Calciomercato Roma, l'Inter verso il riscatto di Zalewski: ai giallorossi 6,5 milioni; Zalewski in gol con la Polonia: stagione del riscatto o dell’addio alla Roma.

Zalewski dà addio alla Roma: «Ho sempre dato tutto!» - Nicola Zalewski, annunciato come nuovo giocatore dell'Inter, ha salutato i tifosi della Roma ricordando l'affetto che lo legherà sempre ai colori - Lo riporta inter-news.it

FOTO - Zalewski saluta la Roma: "Ho dato sempre tutto anche nei momenti difficili" - L'esterno rimane a titolo definitivo in nerazzurro: "Abbiamo passato momenti indimenticabili, momenti di gioie e di dolori, da Tirana a Budapest" ... Riporta ilromanista.eu