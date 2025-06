Il killer di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei rinuncia al riesame | Frumuzache resta in carcere

In un colpo di scena che scuote il mondo giudiziario, Vasile Frumuzache, l'assassino confesso di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, decide di rinunciare al ricorso in appello. La decisione, presa dall’avvocato Capano, conferma la sua permanenza in carcere, lasciando aperti molti interrogativi sul caso. Resta da vedere quali saranno le prossime mosse delle autorità e come evolverà questa drammatica vicenda. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Ha rinunciato al Tribunale del Riesame l'avvocato di Vasile Frumuzache, Diego Capano. Il 32enne, killer reoconfesso di Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, resta in carcere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

