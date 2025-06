Motori intelligenti contenuti invisibili? Il dilemma digitale dell’era AI

Nel cuore del mondo digitale, i motori intelligenti stanno rivoluzionando il modo in cui accediamo alle informazioni, sollevando un acceso dibattito sulle implicazioni etiche e pratiche di questa evoluzione. L’introduzione di funzionalità come Ai Mode da parte di Google accelera questa trasformazione, ponendo importanti domande sul futuro della comunicazione e della ricerca online. Ma quale sarà il vero impatto di queste innovazioni sulla nostra quotidianità ?

Da qualche mese, è in corso un acceso dibattito negli Stati Uniti e in generale ovunque ci si occupi di tecnologia, comunicazione e new media. Questo dibattito riguarda il modo in cui sta evolvendo la ricerca sul web da quando i motori di ricerca hanno iniziato a integrare in maniera piĂą evidente e pervasiva le intelligenze artificiali. La deflagrazione è avvenuta dopo che Google ha annunciato l'introduzione di Ai Mode, una funzionalitĂ di ricerca avanzata che, anzichĂ© dare solo una lista ordinata di risultati pertinenti e con un link ai siti web (cioè una SERP), offre delle risposte elaborate dall'intelligenza artificiale, rendendo meno urgente e necessario, rispetto al passato, cliccare sui risultati della ricerca.

