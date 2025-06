Digitale 4 bambini su 10 ricevono messaggi da sconosciuti

Un dato allarmante emerge dall’indagine Bambini e schermi digitali 2025: ben 4 bambini su 10 ricevono messaggi da sconosciuti. Un fenomeno preoccupante che solleva importanti questioni sulla sicurezza online dei più giovani. La ricerca, condotta in Friuli Venezia Giulia su oltre 500 studenti di quinta primaria, evidenzia come sia fondamentale rafforzare l’educazione digitale per proteggere i nostri figli. È ora di agire con consapevolezza e responsabilità.

Sono "preoccupanti" i dati a sostegno dell'allerta lanciata dall'indagine Bambini e schermi digitali 2025, realizzata in Friuli Venezia Giulia da Media educazione comunità con l'Università di Udine. Il report, realizzato su un campione di 512 alunni di classe quinta delle primarie della regione.

