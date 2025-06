Emergenza dipendenze giovanili | 1,5 milioni di studenti scommettono 290mila dipendenti da videogame e 320mila da Internet Il Ministero stanzia 1 milione per formare i docenti contro il fenomeno dilagante

un allarme che coinvolge le nuove generazioni e richiede interventi urgenti. Con dati allarmanti e strategie mirate, si cerca di arginare questa crisi silenziosa, formando i docenti per riconoscere e contrastare le dipendenze emergenti. È fondamentale agire subito per proteggere il futuro dei nostri ragazzi e ricostruire un clima scolastico più consapevole e sicuro.

Immaginate una classe di 25 studenti. Quindici di loro hanno già scommesso almeno una volta nella vita. Sette continuano a farlo regolarmente. Due sono dipendenti dai videogame e tre non riescono a staccarsi da Internet. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: studenti - dipendenti - videogame - emergenza

Aereo Piper atterra d’emergenza in strada a Padova: a bordo il pilota e 3 studenti, illesi - Oggi pomeriggio, un aereo Piper ha compiuto un atterraggio d'emergenza in via della Madonnina, nel quartiere Paltana di Padova.

Emergenza dipendenze giovanili: 1,5 milioni di studenti scommettono, 290mila dipendenti da videogame e 320mila da Internet. Il Ministero stanzia 1 milione per formare i docenti contro il fenomeno dilagante; Coronavirus in Veneto, effetto lockdown: «Videogame, moltiplicati i casi di ragazzi dipendenti».

Emergenza affitti per gli studenti, il privato ci guadagna - Con l’aumento dei finanziamenti a operatori privati, perseguito con il Pnrr, la situazione cambia, proprio mentre esplode l’emergenza abitativa ... ilmanifesto.it scrive

Dipendenti da web, social e videogame 700mila adolescenti - Almeno 700 mila adolescenti in Italia sono dipendenti da web, social e videogame. Come scrive ansa.it