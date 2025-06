Suolo pubblico ex delegazione e nuova arteria | focus in Prefettura con la commissione straordinaria

il punto sulla convivenza tra attività commerciali, tutela del decoro urbano e sicurezza dei cittadini. La discussione ha messo in luce le sfide legate alla movida e alle occupazioni di suolo pubblico, con attenzione particolare alla situazione di San Leucio. Un momento di confronto fondamentale per definire strategie condivise e garantire un equilibrio tra sviluppo e qualità della vita urbana, affinché le soluzioni adottate siano efficaci e durature.

Da un lato la movida e le occupazioni di suolo pubblico, dall’altro le situazioni di degrado e la viabilità con un focus aperto sulla situazione di San Leucio. Questi i temi trattati nel corso della riunione del tavolo di osservazione della sicurezza urbana convocato a Palazzo Acquaviva per fare. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Suolo pubblico, ex delegazione e nuova arteria: focus in Prefettura con la commissione straordinaria

In questa notizia si parla di: suolo - pubblico - focus - delegazione

L'altra faccia della città turistica: rifiuti separati male, Ztl sotto assedio e occupazione abusiva del suolo pubblico - Nel secondo bimestre del 2025, Como si è trovata ad affrontare sfide significative legate al turismo: rifiuti separati male, ZTL sotto assedio e occupazioni abusive del suolo pubblico.

Suolo pubblico, ex delegazione e nuova arteria: focus in Prefettura con la commissione straordinaria; MARCIANISE - Riduzione suolo pubblico, passa ‘il lodo’ Cibelli-Rondello: la soddisfazione dei mercatali.

Suolo pubblico. Nuovi controlli e “sigilli” per delimitare gli spazi - Sarà fatto un secondo giro di controlli in città per verificare il rispetto delle occupazioni di suolo pubblico da parte dei commercianti. Da msn.com

"Suolo pubblico che imbarazzo" - Il PD critica l'aumento del suolo pubblico deciso dalla giunta Pardini, definendolo imbarazzante e strumentalizzato, mentre Forza Italia si schiera con i commercianti. Scrive lanazione.it