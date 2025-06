Accusato di riciclaggio 49enne assolto

Un grande sollievo per Luciano Guida, 49 anni di Pietradefusi, assolto dall’accusa di riciclaggio dal Tribunale di Avellino. Difeso dall’Avv. Mario Cecere, l’amministratore di una società di compravendita automobili aveva rischiato di perdere tutto, ma la giustizia ha fatto chiarezza. La vicenda mette in luce quanto sia cruciale il diritto a una difesa equa e a un processo giusto, confermando che la verità viene sempre a galla.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Tribunale di Avellino, in composizione Collegiale, ha assolto Luciano Guida (difeso dall’Avv. Mario Cecere), 49 anni di Pietradefusi, dall’accusa di riciclaggio. In particolare il Guida, nella qualità di amministratore di una società operante nel settore della compravendita di veicoli, era accusato di aver apposto una targa prova su di una vettura precedentemente oggetto di furto tentando, così, di nascondere la provenienza delittuosa. Oggi, all’esito dell’istruttoria dibattimentale, la pronuncia assolutoria con formula piena per il Guida. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Accusato di riciclaggio, 49enne assolto

In questa notizia si parla di: accusato - riciclaggio - assolto - 49enne

