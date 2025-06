Bertola niente Juve | ufficiale il trasferimento del difensore in Serie A Ecco dove giocherà a partire dalla prossima stagione

Niente Juve per Bertola: il difensore passa ufficialmente all'Udinese, segnando un importante passo nella sua carriera. Dopo aver lasciato lo Spezia, Bertola si prepara a vivere una nuova avventura in Serie A, portando entusiasmo e talento alla squadra friulana. Con questa mossa, l'Udinese rafforza la sua difesa e guarda al futuro con fiducia. Il mercato continua a sorprendere: scopriamo insieme cosa aspettarci dalla prossima stagione.

Bertola, niente Juve: trasferimento ufficiale. Dove giocherà il difensore dello Spezia a partire dalla prossima stagione. I dettagli. È ufficiale: Bertola è un nuovo calciatore dell’ Udinese. Il promettente difensore arriva dallo Spezia in Serie B e negli scorsi mesi era stato seguito anche dal mercato Juventus. Di seguito l’annuncio della società friulana. Benvenuto Nicolò Bertola, primo acquisto della stagione 2526.?? Talento, carattere e visione: un centrale moderno, pronto a lasciare il segno. Contratto fino al 2030. Benvenuto in bianconero!?? – Welcome Nicolò Bertola, first signing of the 2526 season. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com