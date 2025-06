Evasione droga riciclaggio e criptomilionari | il bilancio dell' ultimo anno della Guardia di Finanza

In occasione del 251º anniversario della Guardia di Finanza, il comando di Ravenna ha svelato un bilancio sorprendente dell’ultimo anno: oltre a contrastare efficacemente evasione fiscale e riciclaggio, sono stati scoperti criptomilionari coinvolti in attività illecite. Un bilancio che testimonia l’impegno costante delle forze dell’ordine nel proteggere la legalità e garantire la sicurezza economica del Paese. Scopriamo i dettagli di un anno all’insegna della lotta al crimine finanziario.

In occasione del 251esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, la cui cerimonia si è tenuta questa mattina alla caserma “Fin. Orazio Baia” di via Alberoni di fronte alle autorità cittadine, il comando di Ravenna ha pubblicato il bilancio operativo per il 2024 e i primi cinque. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Evasione, droga, riciclaggio e "criptomilionari": il bilancio dell'ultimo anno della Guardia di Finanza

In questa notizia si parla di: bilancio - finanza - evasione - droga

Maxi sequestro di droga della Guardia di Finanza: trovati 3 chilogrammi cocaina e alcuni dispositivi per l’inalazione di marijuana. L’operazione delle Fiamme Gialle in provincia di Latina - Un’importante operazione delle Fiamme Gialle ha portato al sequestro di 3 chilogrammi di cocaina e vari dispositivi per l’inalazione di marijuana a Pontinia, in provincia di Latina.

PUGLIA Il Comando Regionale Puglia presenta il bilancio operativo dal 1° gennaio 2024 al 31 maggio 2025: contrasto a evasione, criminalità organizzata e tutela della spesa pubblica al centro dell’attività Vai su Facebook

Evasione, droga, riciclaggio e criptomilionari: il bilancio dell'ultimo anno della Guardia di Finanza; Frode, evasione e traffico di droga: 17 mesi di attivit della Finanza riminese; Evasione fiscale, frodi e irregolarità: il bilancio della Guardia di Finanza in Abruzzo.

Savona, festa della Guardia di Finanza: il bilancio dell’attività - 540 interventi, 260 indagini: 3,2 tonnellate di droga sequestrata, individuati 123 evasori totali e 126 lavoratori in nero ... Secondo ilsecoloxix.it

Frode, evasione e traffico di droga: 17 mesi di attività della Finanza riminese - Alla ricorrenza annuale della festa di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, che quest’anno compie 251 anni, si coglie l’occasione per tracciare un bilancio dei risultati conseguiti, a Rimini ... Segnala chiamamicitta.it