Beccato con la droga in stazione spintona i poliziotti e prova a fuggire | ' Daspo urbano' per due anni

Un episodio di forte tensione si è verificato nella stazione di Ravenna, dove un giovane di 19 anni, sorpreso in possesso di droga, ha reagito con violenza spintonando i poliziotti e tentando la fuga. Dopo un rapido intervento, è stato applicato un daspo urbano di due anni. La quotidiana opera di vigilanza si dimostra fondamentale per garantire sicurezza e tranquillità nelle aree pubbliche.

La Polizia di Stato, nell’ambito dei controlli nella zona stazione ferroviaria di Ravenna e giardini Speyer - da tempo oggetto di un’attività di monitoraggio mirata al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti -, ha arrestato un 19enne straniero con cittadinanza italiana colto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Beccato con la droga in stazione, spintona i poliziotti e prova a fuggire: 'Daspo urbano' per due anni

