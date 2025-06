Accusato di 3 tentate estorsioni aggravate | assolto 43enne di San Martino Valle Caudina

Un’udienza che ha sciolto ogni dubbio: a San Martino Valle Caudina, un uomo di 43 anni è stato assolto dall’accusa di aver tentato tre estorsioni nel 2018. La vicenda, che coinvolgeva il noto “Clan Pagnozzi”, aveva suscitato grande interesse nella comunità. La decisione finale ha riconosciuto l’innocenza di Clemente, dimostrando ancora una volta quanto sia fondamentale rispettare i principi della giustizia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era accusato di 3 tentate estorsioni commesse tra ottobre e dicembre 2018, nel territorio della Valle Caudina. L’ipotesi di reato, aggravata dall’appartenenza ad un sodalizio criminale (“ Clan Pagnozzi ”) era in concorso con altri soggetti (che avevano definito la loro posizione con rito abbreviato nel corso dell’udienza preliminare, riportando delle pesanti condanne). Differente la scelta processuale di Clemente Rinaldo, 43 anni di San Martino Valle Caudina (difeso dall’Avv. Mario Cecere) che, all’esito dell’istruttoria dibattimentale è stato assolto, dal Tribunale di Benevento in composizione Collegiale, dalle accuse che gli erano state mosse per non aver commesso il fatto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it