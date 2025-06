Tutti pazzi per i Beatles la mostra di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d’Italia

Sei un appassionato di musica e storia? Non perdere l’eccezionale mostra “Tutti pazzi per i Beatles” alle Gallerie d’Italia di Milano, dall’24 giugno al 7 settembre 2025. A cura di Barbara Costa, questa esposizione celebra il leggendario concerto del 1965 con fotografie storiche di Publifoto, regalando un viaggio emozionante nel cuore della rivoluzione musicale dei Beatles. Un’occasione imperdibile per rivivere un momento epocale della musica mondiale!

Intesa Sanpaolo apre al pubblico nel suo museo delle Gallerie d’Italia – Milano dal 24 giugno al 7 settembre 2025 la mostra fotografica “Tutti pazzi per i Beatles. Il concerto del 1965 a Milano nelle fotografie di Publifoto”, a cura di Barbara Costa, Responsabile dell’Archivio Storico Intesa Sanpaolo. La mostra, realizzata in occasione del 60° anniversario della prima e unica tournée italiana dei Beatles, presenta nel chiostro ottagonale delle Gallerie d’Italia – Milano le riproduzioni di 62 fotografie in grado di raccontare lo storico concerto che i Fab Four tennero il 24 giugno 1965 al velodromo Vigorelli di Milano. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - “Tutti pazzi per i Beatles”, la mostra di Intesa Sanpaolo alle Gallerie d’Italia

