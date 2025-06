Fabri Fibra risponde alle critiche dei fan di Liam Payne | Sono violenti mi dicono che devo morire

In un mondo in cui le parole diventano armi, Fabri Fibra si trova nuovamente al centro di un fuoco incrociato. Ospite di una trasmissione radiofonica, il rapper ha risposto alle dure critiche dei fan di Liam Payne, che hanno interpretato alcune sue parole come un’offesa personale e violenta. Con tono deciso e senza remore, Fibra ha voluto chiarire la sua posizione e difendersi dalle accuse, ribadendo il rispetto per i fan e l’artista. Continua a leggere.

Ospite di una trasmissione radiofonica, Fabri Fibra ha risposto alle accuse dei fan dei One Direction, indignati con il rapper per via di una strofa presente nel brano Karma Ok che faceva riferimento alla morte di Liam Payne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

