Il gas conclude in crollo -12% a 35 euro al Megawattora

Il mercato del gas registra un calo record, con il prezzo scivolato da 12 a 35 euro al megawattora, segnando un brusco ribasso nel mercato di Amsterdam. La recente tregua tra Israele e Iran ha contribuito a questa forte diminuzione, portando il future di luglio a chiudere in calo del 12% a 35,6 euro. √ą evidente come le tensioni geopolitiche influenzino direttamente i mercati energetici, creando un quadro di grande volatilit√† e opportunit√† per gli investitori.

Prezzo del gas in violentissimo ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: con la tregua tra Israele e Iran il future sul metano con consegna a luglio, in crollo dall'avvio della seduta, ha chiuso in calo del 12% a 35,6 euro al Megawattora.

