Lido Adriano saluta ' Pino' Cavallucci | il corteo funebre farà tappa davanti al suo Bagno Arcobaleno

Lido Adriano si ferma in silenzio per salutare Pino Cavallucci, figura amata e rispettata di questa comunità. Il corteo funebre, che ha attraversato le strade del territorio, si è fermato davanti al suo storico Bagno Arcobaleno, simbolo di un’era e di tanti ricordi condivisi. La perdita di Giuseppe Cavallucci lascia un vuoto incolmabile, ma anche un ricordo indelebile di un uomo che ha fatto parte della storia del nostro mare. La sua memoria continuerà a vivere in ogni onda e sorriso.

Lido Adriano è in lutto per la morte di Giuseppe Cavallucci, per tutti 'Pino', venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica. "Era un'istituzione", scrive sui social la pagina del Bagno Arcobaleno, stabilimento che Cavallucci aveva aperto nel lontano 1978, uno dei primi della località.

Da Civitella alla Riviera, aprì uno dei primi stabilimenti balneare di Lido Adriano: addio a 'Pino' Cavallucci - Un ricordo prezioso per Lido Adriano e Civitella, dove Giuseppe Cavallucci ha lasciato un'impronta indelebile.

