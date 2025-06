Autostrada A1 | chiusura notturna della stazione Incisa Reggello

Se viaggiate sull'autostrada A1, è importante essere informati sulla chiusura notturna della stazione Incisa Reggello, prevista per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale. Questo intervento, annunciato da Firenze Post, mira a migliorare la sicurezza e la fluidità del traffico. Pianificate i vostri spostamenti con attenzione e rimanete aggiornati sulle eventuali variazioni di percorso, perché anche i piccoli dettagli fanno la differenza in viaggio.

Per lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale

Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di mercoledì 25 alle 2:00 di giovedì 26 giugno 2025, sarà chiusa la stazione di

