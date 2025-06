Matrioska la mostra a Curva Pura

Curva Pura apre le sue porte a un’universo di emozioni e riflessioni con la mostra "Matrioska" di Andrea Astolfi, curata da Nicoletta Provenzano. Dal 26 giugno al 7 settembre 2025, il pubblico è invitato a esplorare i richiami e le relazioni stratificate in un viaggio tra arte e introspezione. Un’occasione imperdibile per immergersi in un mondo di significati nascosti e sorprendenti scoperte.

MATRIOSKA Andrea Astolfi a cura di Nicoletta Provenzano Opening 26 Giugno 2025 ore 18:30 Curva Pura Via Giuseppe Acerbi 1a - Roma Fino al 7 Settembre 2025 Curva Pura è lieta di presentare la personale di Andrea Astolfi, Matrioska, a cura di Nicoletta Provenzano. Richiami, relazioni. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Matrioska, la mostra a Curva Pura

In questa notizia si parla di: matrioska - curva - pura - mostra

"Tagliata dall'acque la terra", a Savignano sul Rubicone la mostra che racconta i giorni dell'alluvione - A due anni dall’alluvione che ha devastato la Romagna nel maggio 2023, Savignano sul Rubicone ospita la mostra fotografica "Tagliata dall'acque la terra".

Curva Pura è lieta di presentare il 26 giugno la personale di Andrea Astolfi, Matrioska, a cura di Nicoletta Provenzano. Richiami, relazioni, interconnessioni e sovrapposizioni compongono il testo pittorico dell’artista che nel gesto immediato, nella campitura dis Vai su Facebook

Matrioska, la mostra a Curva Pura; Roma: Euro Cacchiarelli. 56 multe - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio; Roma: Merioone. The invasion of the Eternal City - Mostra d'arte contemporanea nel Lazio.

Pinocchio was a girl: Curva Pura, nel quartiere Ostiense, ospita la mostra di Carola Spina e Alexandra Fongaro - È ancora aperta alla galleria Curva Pura, nel quartiere Ostiense, la mostra “Pinocchio was a girl”, a cura di Davide Dormino, con testo critico di Nicoletta Provenzano. Segnala insideart.eu

Reinventare la forma. Tre giovani artiste in mostra a Curva Pura - Con queste parole Laura Catini introduce nel puntualissimo testo critico i contenuto della mostra “Defending the demons of self interpretation”, appena inaugurata negli spazi romani di Curva Pura. artslife.com scrive