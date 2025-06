Braccialetti elettronici 1 | perché mancano? Il caso Basciano

Il mistero dei braccialetti elettronici che mancano da anni si infittisce, con il caso Basciano al centro di un scandalo irrisolto. Perché, nonostante le promesse, la fornitura si è rivelata insufficiente e il problema persiste? Una situazione che mette in discussione l’efficacia del sistema di sorveglianza e la trasparenza delle istituzioni. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa lunga attesa e quali implicazioni ha per la giustizia italiana.

Uno scandalo che dura da anni, già cinque anni fa si era rivelata insufficiente la fornitura Fastweb Braccialetti elettronici1: perché mancano? Il caso Basciano

Mancano i braccialetti elettronici, Alessandro Basciano resta senza: ha il divieto di avvicinare la ex Sophie Codegoni - La recente ondata di casi di tutela e sicurezza ha messo in luce una criticità nel sistema: la carenza di braccialetti elettronici.

