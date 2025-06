Scandicci Castello dell’Acciaiolo | Bodies on Glass di Diego Tortelli Rebaudengo al piano

Nel suggestivo scenario del Castello dell’Acciaiolo a Scandicci, il Nutida Festival apre le porte a un coinvolgente spettacolo di danza e musica: "Bodies on Glass" di Diego Tortelli Rebaudengo al piano. Un’affascinante fusione tra movimento e suono, questa performance nasce da una collaborazione artistica unica, promettendo un’esperienza sensoriale indimenticabile. Non perdere l’occasione di immergerti in un evento che unisce arte, innovazione e passione, lasciandoti senza parole fino all’ultimo battito.

Nell'ambito di Nutida Festival, uno spettacolo nato da una collaborazione tra il coreografo Diego Tortelli e il musicista Andrea Rebaudengo

"Bodies on glass", coreografia di Diego Tortelli al Pomario del Castello dell'Acciaiolo - Il castello dell’Acciaiolo di Scandicci si trasforma in un teatro di pura emozione con "Bodies on Glass", la straordinaria coreografia di Diego Tortelli, che unisce danza e musica in un'esperienza sensoriale unica.

Scandicci, Castello dell'Acciaiolo: «Bodies on Glass» di Diego Tortelli. Rebaudengo al piano - Nell'ambito di Nutida Festival, uno spettacolo nato da una collaborazione tra il coreografo Diego Tortelli e il musicista Andrea Rebaudengo

