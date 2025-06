Continassa Juve | bianconeri al lavoro verso il Manchester City Conceicao a parte ma le sue condizioni non preoccupano

La Continassa si anima con l’energia dei bianconeri, pronti a sfidare il Manchester City. Nonostante alcune assenze, come quella di Conceicao, le condizioni del tecnico portoghese non destano preoccupazioni e il team lavora intensamente per prepararsi al meglio. Gli aggiornamenti sulla formazione, gli infortuni e i tempi di recupero sono fondamentali per capire le scelte di Allegri. La Juventus si avvicina alla sfida con determinazione e voglia di vincere.

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Continassa Juve – Tutti gli aggiornamenti in casa Juve su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. La Juve ha superato 4-1 il Wydad, accedendo agli ottavi del Mondiale per Club. Ora, per decretare il primo posto, i bianconeri sono attesi all’ultima sfida col Manchester City. Come appreso da , oggi Conceicao ha svolto un lavoro personalizzato, ma le sue condizioni non preoccupano: si tratta infatti di una semplice gestione dei carichi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Continassa Juve: bianconeri al lavoro verso il Manchester City. Conceicao a parte, ma le sue condizioni non preoccupano

In questa notizia si parla di: continassa - juve - bianconeri - lavoro

Allenamento Juve, i bianconeri intensificano il loro programma di lavoro alla Continassa: molte esercitazioni con il pallone oggi – VIDEO - La Juventus intensifica il suo allenamento alla Continassa, con esercitazioni mirate per prepararsi al Mondiale per Club.

Dopo una settimana di riposo, la Juventus si ritrova quest’oggi alla Continassa per riprendere gli allenamenti e cominciare a preparare il Mondiale per Club. I bianconeri debutteranno giovedì 19 giugno contro l’Al-Ain, club degli Emirati Arabi Uniti. Igor Tudor a Vai su Facebook

Training Center | Mattinata di lavoro alla Continassa; Juve, Tudor oggi alle 12 si presenta: la conferenza live su 24; Allenamento Juve, focus sul lavoro sotto pressione. Report.

David Juve (Gazzetta), il canadese va incontro alle esigenze dei bianconeri: l’ultimo gesto non è passato inosservato alla Continassa. Novità - Maurizio Ganz: «Passare dall’Inter al Milan è stato un bel casino. Da informazione.it

Juve, Elkann fa visita alla Continassa e mostra un cimelio familiare - La Juventus di Igor Tudor è a lavoro per preparare al meglio il Mondiale per club che avrà inizio per i bianconeri il 18 ... Scrive msn.com