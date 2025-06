Tregua Iran-Israele Bisogna dare la spallata agli ayatollah

In un mondo in tumulto, la richiesta di cambiamento in Iran si fa sempre più pressante. Aysan Ahmadi, voce coraggiosa dell’attivismo iraniano, sottolinea come il popolo, dopo decenni di oppressione, sia pronto a dare una svolta decisiva. La sfida ora è affrontare gli ayatollah e sostenere il futuro di un Iran libero. Continua a leggere per scoprire come questa lotta possa plasmare il destino del paese.

Parla Aysan Ahmadi, attivista iraniana da anni impegnata per il cambio di regime in Iran: «Il popolo dopo 46 anni è stanco e ha già un suo rappresentante: Reza Pahlavi». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - «Tregua Iran-Israele. Bisogna dare la spallata agli ayatollah»

In questa notizia si parla di: iran - tregua - israele - bisogna

Borsa, Hong Kong apre a +1,32% con tregua Israele-Iran - La Borsa di Hong Kong apre con slancio, spinta dalla prospettiva di una possibile tregua tra Israele e Iran annunciata dal presidente Trump.

Translate postA proposito del vertice NATO di oggi sul riarmo. Bisogna essere oggettivi. Non so se la tregua tra Israele e Iran terrá, ma se fosse così sarebbe la prova plastica di come in questo mondo, purtroppo, la pace è parente prossima della forza militare. Vai su X

Israele-Iran, Trump annuncia: "Tregua di 12 ore, poi la guerra sarà finita". Ma continuano i missili e lo scambio di accuse notizie.tiscali.it/esteri/articoli/iran-israele-trump-annuncia-fine-guerra/ Vai su Facebook

L'Iran e la fragile tregua con Israele. Pressing di Trump su Netanyahu per ridurre gli attacchi - Trump: Sia l'Iran che Israele volevano fermare la guerra; Guerra Iran Israele, Trump: 'Tregua violata da entrambi'. LIVE; Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu.

L'Iran e la fragile tregua con Israele. Pressing di Trump su Netanyahu per ridurre gli attacchi - Trump: "Sia l'Iran che Israele volevano fermare la guerra" “Sia Israele che l'Iran volevano fermare la guerra. Scrive msn.com

TREGUA ISRAELE-IRAN/ “Trump ha usato la forza per ottenere la pace e sembra riuscirci” - Trump è il momentaneo vincitore della partita: nella notte ha comunicato il raggiungimento della tregua tra Iran e Israele ... Come scrive ilsussidiario.net