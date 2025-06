ATP Maiorca 2025 beffarda sconfitta allo sprint per Bolelli Vavassori Andreozzi Arribage ai quarti

In un torneo ATP di Maiorca ricco di emozioni, Andrea Vavassori e Simone Bolelli si sono trovati di fronte a una beffa amara: una sconfitta allo sprint contro Guido Andreozzi e Theo Arribage. Dopo un duello avvincente che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso, la coppia italiana ha dovuto cedere ai quarti di finale contro i temibili statunitensi Michelsen e Tien. Un risultato che lascia l’amaro in bocca ma anche tanta determinazione a riprendersi.

Arriva una sconfitta, dall’amaro sapore di beffa, per Andrea Vavassori e Simone Bolelli. Nell’incontro valevole per il primo turno del tabellone di doppio del torneo ATP di Maiorca la coppia Guido AndreozziTheo Arribage supera 6-7(5) 7-6(6), 11-9 il duo italiano e si guadagna il pass per i quarti di finale contro gli statunitensi Alex Michelsen e Learner Tien. Le teste di serie numero uno aprono le ostilità difendendo, al deciding point, il turno di battuta di Simone Bolelli, i rivali rispondono, a 15, per l’1-1. Vavassori sigla, nuovamente al punto decisivo, il 2-1 chiudendo i conti con la prima vincente, il duo franco-argentino impatta sul 2-2, terzo punto decisivo nei primi quattro giochi, grazie all’errore di diritto di Simone Bolelli. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Maiorca 2025, beffarda sconfitta allo sprint per Bolelli/Vavassori. Andreozzi/Arribage ai quarti

